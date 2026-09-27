В АКИ назвали сильные стороны российских разработчиков видеоигр

Российские разработчики видеоигр ценятся за оригинальные игровые механики и технические решения. Об этом ТАСС на полях Tokyo Game Show 2026 рассказала замгендиректора Агентства креативных индустрий Москвы Анастасия Рыбкина.

По ее словам, Московский кластер видеоигр и анимации помогает отечественным студиям продвигать проекты за рубежом, а иностранным компаниям — выходить на русскоязычный рынок. В АКИ отмечают, что русский язык стабильно входит в тройку наиболее популярных в Steam.

Одной из проблем отрасли Рыбкина назвала дефицит специалистов в сфере продюсирования и издательства. Для подготовки таких кадров действует проект «Фабрика видеоигр»: за время его работы участники создали более 150 демоверсий, а некоторые студии стали резидентами кластера и представили проекты на зарубежных выставках.

Tokyo Game Show прошла в префектуре Тиба 17–22 сентября и в 2026 году отметила 30-летие. Российская экспозиция стала крупнейшей за всю историю участия страны в выставке: 12 компаний представили 29 проектов. Стенд был организован при участии Московского кластера видеоигр и анимации при поддержке посольства и торгпредства России в Японии.

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