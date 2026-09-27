Гастроэнтеролог назвал главные правила питания после 50 лет

После 50 лет стоит пересмотреть рацион и увеличить долю продуктов, богатых белком, кальцием и клетчаткой. Об этом « Ленте.ру » рассказал гастроэнтеролог Андрей Симаков.

По словам врача, потребность в белке с возрастом возрастает с примерно 0,8 до 1–1,1 г на килограмм массы тела в сутки. Поэтому специалист не рекомендует резко ограничивать питание ради снижения веса: вместе с жировой тканью можно потерять мышечную массу, восстановить которую с возрастом сложнее.

Источниками кальция Симаков назвал молочные и кисломолочные продукты. Особенно важны они для женщин после 50 лет, когда увеличивается риск остеопороза. При непереносимости лактозы врач советует выбирать безлактозные продукты, которые также содержат кальций.

Овощи и фрукты, по словам гастроэнтеролога, необходимо сохранять в меню как источник клетчатки. При отсутствии медицинских ограничений можно придерживаться средиземноморской диеты, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями — рассмотреть DASH-рацион. Эти системы питания помогают контролировать вес, давление и уровень холестерина.

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