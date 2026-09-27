Врач развеял миф о превращении чая в яд через несколько часов

Врач Решетников: молоко и сливки в чае могут сократить срок его хранения

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Заваренный чай не становится ядовитым через несколько часов, однако оставлять напиток надолго при комнатной температуре не рекомендуется. Об этом «Ленте.ру» рассказал анестезиолог-реаниматолог «СМ-Клиника» Вячеслав Решетников.

Врач отметил, что не существует определенного срока — например, трех или пяти часов, — после которого чай автоматически становится опасным. При этом открытый напиток постепенно контактирует с микроорганизмами из воздуха, посуды и окружающих поверхностей. При комнатной температуре их количество может увеличиваться.

Особую осторожность, по словам специалиста, следует соблюдать, если в чай добавлены молоко, сливки или другие скоропортящиеся продукты. Такие напитки не стоит долго хранить без охлаждения.

Изменение цвета или появление более выраженной терпкости спустя несколько часов также не свидетельствует об образовании яда. После заваривания в напитке продолжаются химические процессы, а взаимодействие с кислородом меняет его вкус и аромат. В первую очередь это отражается на качестве чая, а не превращает его в отравляющий продукт.

Ранее стало известно, что бутылка пива вечером опаснее водки по праздникам.

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