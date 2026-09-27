Эксперт объяснил, когда отказ в выплате по ОСАГО является законным

Эксперт Креер: ремонт после ДТП— частая причина отказа в выплате по ОСАГО

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Средняя выплата по ОСАГО за январь–июль 2026 года увеличилась на 9,9%, до 124 602 рублей против 113 344 рублей годом ранее. На этом фоне растет число споров между водителями и страховщиками, рассказал «Газете.Ru» глава страховой платформы Polis.online Андрей Креер.

По его словам, законные основания для отказа предусмотрены законом об ОСАГО. В частности, страховщик может не выплатить компенсацию, если виновник был пьян, не имел нужной категории прав, скрылся с места ДТП, не был допущен к управлению или использовал недействительный полис.

При этом причиной проблем часто становятся ошибки самих участников аварии. При оформлении европротокола водители неверно указывают данные автомобилей и полисов, путают колонки или допускают ошибки в схеме ДТП. Исправления и неразборчивые записи также могут осложнить рассмотрение заявления.

Отдельным основанием для отказа становится ремонт автомобиля до его осмотра страховщиком. Проблемы возникают и при неявке на согласованный осмотр в установленный срок.

Эксперт отметил, что при росте размера выплат страховщики тщательнее проверяют документы. Водителям рекомендуется сразу после ДТП подробно фиксировать место аварии и повреждения на фото и видео.

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