Антимонопольная служба потребовала от независимых АЗС снизить цены на топливо

Федеральная антимонопольная служба направила нефтяным компаниям и независимым АЗС письмо с требованием снизить стоимость реализации нефтепродуктов, говорится в заявлении пресс-службы ведомства.

Необходимость снижения стоимости топлива на заправках объясняется тем, что оно подешевело на биржах.

ФАС продолжает проверку справедливости ценообразования на АЗС. Ведомство сообщило о возбуждении шести дел в пяти регионах страны о нарушениях закона о защите конкуренции.

В заявлении отмечается, что письмо направлено в 32 компании.

Биржевое снижение цены на бензин и дизельное топливо произошло после того, как правительство ограничило экспорт этих продуктов.