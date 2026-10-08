Двое людей, родившихся в один год, могут выглядеть и ощущать себя так, будто между ними пропасть в десятилетия. Секрет кроется в понятии биологического возраста. Почему так происходит, Здоровью Mail рассказала Екатерина Хаммад — доктор медицинских наук, эксперт в области гериатрии и геронтологии, заведующей терапевтическим отделением № 2 Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России.

Никакая единичная таблетка не способна одномоментно обратить вспять все проявления возраста. За всю историю медицины не зафиксировано ни одного случая, когда одно-единственное средство победило бы старение. Человеческий организм — настолько уникальная система, что точечные удары по отдельным ее звеньям попросту не дают желаемого результата. Старение — явление многомерное, и замедлять его необходимо комплексно, воздействуя сразу на несколько уровней.

Биологический возраст: что это и зачем его определять

Цифра в паспорте — не более чем административная формальность. Биологический возраст, в отличие от хронологического, отражает реальную степень износа организма и его резервные возможности. По словам специалиста, этот показатель отвечает на вопрос: на что ваше тело способно прямо сейчас. Он измеряет не количество прожитых лет, а то, насколько органы и системы готовы справляться с нагрузками и как быстро восстанавливаются после них.

Три кита, на которых держится здоровое долголетие

Начать стоит с трех фундаментальных шагов — простых, но обладающих максимальным эффектом, сичтает эксперт. Это физическая нагрузка, выстроенное питание и качественный сон — три опоры, на которых строится замедление старения.

Рекордов добиваться не нужно. Достаточно двух-трех тренировок в неделю с небольшими гантелями, исключения трансжиров из рациона, добавления клетчатки и белка, а также стабильного режима сна — восемь-девять часов в темной комнате. Эти несложные привычки помогают снизить уровень стресса и привести в норму гормональный фон.

Важный нюанс: далеко не все модные системы питания одинаково благоприятны для долголетия. Исследования показывают, что избыток жиров в рационе способен ускорять биологическое старение. Поэтому ключевым принципом остается баланс, а не следование очередному тренду.

Технологии — союзник, но не заместитель врача

Современные технологии становятся надежными помощниками и для врачей, и для пациентов. Умные гаджеты позволяют непрерывно отслеживать артериальное давление, уровень сахара и физическую активность. Но самое интересное начинается на этапе анализа собранных данных: алгоритмы обрабатывают колоссальные массивы информации и обнаруживают скрытые закономерности, которые человеческий глаз может упустить. Тем не менее технологии — это всего лишь инструмент, который не заменяет квалифицированного специалиста.

Главное — не ждать чуда, а действовать

Биологический возраст — это не приговор и не константа. Это ориентир, который позволяет вовремя заметить сигналы организма и скорректировать образ жизни до того, как проблемы станут необратимыми. Самое важное — не уповать на чудодейственное средство, а сделать конкретные шаги: наладить движение, питание и сон. Именно они формируют тот фундамент, на котором строится здоровое долголетие.

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