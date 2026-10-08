Водителям Московской области рассказали о дорожной обстановке
Минтранс Московской области рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Утром в четверг, 8 октября, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассах на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском. Кроме того, они наблюдаются на Каширском, Варшавском, Симферопольском, Минском, Рублёво-Успенском, Новорижском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали не забывать про правила дорожного движения, а также скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.