Аудитор Гладких-Родионов перечислил изменения в финансовой системе России после ухода европейских банков

Под угрозой дополнительных санкций от европейского Центробанка и американского Минфина до конца года могут завершить работу в отечественной юрисдикции Raiffeisen Bank и UniCredit. Аудитор Максим Гладких-Родионов дал оценку последствиям прекращения деятельности данных финансовых учреждений. Об этом сообщает Pravda.Ru .

По его словам, доля рынка, занимаемая сегодня этими кредитно-финансовыми учреждениями в банковской системе страны, стремительно уменьшается. Решение покинуть российский банковский сектор не является хорошей новостью, поскольку последняя ниточка, связывающая нашу финансовую систему с мировой финансовой системой, западной, рвется.

Эксперт добавил, что отечественный рынок финансовых услуг является основным и прибыльным для указанных европейских банков, несмотря на снижение их активности.

По его мнению, при этом уход последних банковских структур с европейской пропиской пройдет безопасно.