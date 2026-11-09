Не только песни и кухня: как сайты знакомств для мусульман помогут сберечь родной язык и традиции — мнение историка

О том, как татарам удалось сберечь культурные традиции и почему передача татарского языка новым поколениям остается важной задачей, в интервью рассказал директор Института истории имени Шигабутдина Марджани Радик Салихов, сообщил inkazan.ru.

Историк убежден: работа по популяризации татарской культуры не стоит на месте, и подтверждение тому он находит в собственной семье. Его дочь с первых дней слышала татарскую речь от матери, а позже продолжила учить язык с помощью регионального телеканала. По словам историка, этот случай наглядно показывает, как домашнее общение и современные медиа могут дополнять друг друга.

Но, как считает Салихов, сделано еще далеко не все. Он назвал направления, которым нужна поддержка: перевод свежих материалов, расширение татароязычного сегмента интернета, запуск собственных площадок и общественных инициатив. В качестве примера историк привел мусульманские платформы знакомств — по его мнению, они тоже способны стать частью этой работы. При этом Салихов отметил: рассчитывать, что все подобные проекты возьмет на себя государство, не стоит.

Историк напомнил, что татары — народ с тысячелетней историей. Их предки, бабушки и прабабушки говорили на родном языке, исповедовали ислам и сохраняли традиции. Если сегодня возникают сложности с передачей языка и культуры, то решать их должны сообща ученые, журналисты, учителя, артисты, блогеры и общественные деятели.

«Вопрос языка связан с вопросом идентичности. Родители и молодые люди должны понимать, что они татары, что язык достался им от предков и прошел через тысячелетия истории. Неужели именно на нынешнем поколении он должен остановиться? Татарский ребенок должен быть билингвом как минимум», — высказал мнение эксперт.

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