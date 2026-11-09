На 56-м году жизни скончался ведущий «Итальянского радио» Александр Водопьянов

Создатель и ведущий «Итальянского радио» Александр Водопьянов умер 8 ноября на 56-м году жизни. О смерти артиста семья артиста, передает ТАСС. Причиной смерти стал отказ почек на нервной почве, вызванный стрессом.

Тело Водопьянова решили кремировать. Прах похоронят на Домодедовском кладбище — рядом с его бабушкой.

Водопьянов родился 25 июля 1971 года. Он учился на филологическом факультете МГУ, а в 1998 году окончил факультет музыкального театра РАТИ. Артист имел степень магистра театрального искусства и был лауреатом международного конкурса.

Водопьянов был приглашенным солистом театра «На Басманной». Он участвовал в спектаклях и концертах «Московской оперетты», выступал в России и за рубежом. Александр вел концерты Хиблы Герзмавы, сотрудничал с Зурабом Соткилавой и Еленой Образцовой. Также он участвовал в проекте Василия Ланового «Спасибо за память, потомки».

Водопьянов создал и вел интернет-проект «Итальянское радио», посвященный итальянской музыке. Он работал ведущим на радио «Орфей», вел передачи «Большой театр сегодня» и «Оперный театр радио "Орфей"». На канале «Культура» Водопьянов создал цикл программ «Цветы и песни Италии».

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