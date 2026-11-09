Школьники Подмосковья смогут узнать о разработке интерфейсов на «Уроке цифры»

Подмосковные школьники смогут принять участие в новом цикле уроков на тему «Пользовательские интерфейсы». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники узнают, как создаются интерфейсы и как изучение пользовательского опыта помогает создать более удобный и понятный продукт, попробуют свои силы в интерактивных игровых заданиях по улучшению интерфейсов различных устройств и не только. В урок войдут видеолекции и интерактивный тренажер для закрепления знаний, пройти его можно в школе или дома: тренажер доступен до 6 декабря на платформе «Урока цифры».

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.