В подмосковном Центре Рошаля получили почти 2 тыс. запросов на телемедицинские консультации из регионов России

Специалисты Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля оказывают консультативную помощь врачам из других субъектов России с помощью телемедицины, это позволяет получить экспертное мнение коллег из ведущего детского медицинского центра Подмосковья по сложным клиническим случаям. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«С апреля 2025 года врачи Центра Рошаля проводят телемедицинские консультации для коллег из других субъектов страны. За это время наши специалисты провели почти 2 тыс. онлайн-консультаций для медицинских организаций из других регионов, в том числе Владимирской, Самарской и Саратовской областей, а также Краснодарского края», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Министр подчеркнул, что Детский центр имени Рошаля объединяет ведущих специалистов по различным направлениям педиатрической помощи. За консультациями к ним обращаются по вопросам педиатрии, детской хирургии, травматологии и ортопедии, неврологии, детской реабилитации, а также анестезиологии-реаниматологии.

Заместитель главного врача городской детской клинической больницы N17 города Уфа Владислав Голубятников добавил, что возможность оперативно проконсультироваться с коллегами из Центра Рошаля имеет огромное значение, когда речь идет о ребенке со сложным диагнозом.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

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