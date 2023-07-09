Австрия не планирует отказываться от российского газа

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Альфред Штерн заявил, что компания и далее будет закупать российский газ, несмотря на санкции Евросоюза.

«До тех пор, пока «Газпром» будет поставлять, мы продолжим получать эти объемы», – приводит слова Штерна Financial Times.

При этом у Австрии имеются альтернативные источники. В частности, OMV сотрудничает с крупнейшим румынским поставщиком Romgaz.

Штерн пояснил, что устранение хотя бы одного поставщика повлечет за собой рост цен. Таким образом, платить за это придется местным жителям.