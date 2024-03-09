Автоэксперт Метелев назвал причины удешевления летних шин автомобиля

По информации Национального агентства промышленной информации, за год цена «резины» не премиального ценового сегмента уменьшилась где-то на сто рублей. Автоэксперт Сергей Метелев назвал причины ее удешевления. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, за снижением стоимости летней «резины» стоит три причины. Прежде всего это санкции, поскольку Запад отказался от отечественных шин, соответственно, на складах ее скопилось много. Кроме того, пришли недорогие китайские бренды, а также увеличили поставки корейские производители.

Эксперт подчеркнул, что при большом количестве найти резину определенных параметров и брендов стало весьма трудно, в связи с чем популярна дошиповка.

По его мнению, в дальнейшем стоимость «резины» во многом станет зависеть от курсов валют. В связи с чем в целях экономии следует приобретать шины китайских брендов.