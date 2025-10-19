Автоэксперт Титов: на вторичном рынке авто трудно продать переоцененные экземпляры

В последние годы рынок подержанных автомобилей претерпел значительные изменения. Теперь сложно продать не только машины определенных марок, но и переоцененные экземпляры, отметил Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом ГК "Авилон", в беседе с агентством "Прайм".

Он отметил, что проблема не в цене как таковой, а в ее обоснованности. Даже люксовые седаны, такие как Mercedes-Benz S-Class и Audi A8, находят своих покупателей, если их стоимость соответствует состоянию и истории автомобиля.

«Основные сложности возникают там, где продавец завышает цену без объективных оснований», — заметил собеседник журналистов.

Срок продажи автомобилей сократился из-за увеличения спроса и уменьшения предложения. На вторичном рынке особенно востребованы машины с прозрачной историей и малым пробегом. Хуже всего продаются неудачные модели или те, для которых сложно найти запчасти.

Однако, вопреки стереотипам, китайские автомобили не вызывают проблем при вторичной продаже, как резюмировал Титов.