Более 800 детей-сирот обрели семьи в Московской области с начала 2026 года

В Подмосковье с начала 2026 года около 800 детей‐сирот обрели новые семьи — регион продолжает удерживать лидерские позиции в сфере семейного устройства. По данным Министерства социального развития Московской области, сегодня 99% детей, оставшихся без попечения родителей, живут не в учреждениях, а в семьях.

Ключевой приоритет властей — по возможности сохранить ребенка в родной семье. Если же временно это невозможно, ребенка размещают в гостевой (ресурсной) приемной семье, пока социальные службы помогают родным родителям стабилизировать ситуацию.

Подмосковье 1-м в стране стало развивать такой институт, и практика доказала свою эффективность: ежегодно в гостевых семьях проживают свыше 700 детей, и порядка 80% из них в итоге возвращаются к своим родителям. Этот подход получил одобрение президента и рекомендован к распространению в других регионах.

Гостевые приемные семьи — это специально подготовленные семьи: кандидаты проходят обучение и должны иметь не менее 3 лет опыта воспитания детей‐сирот. Ребенок может находиться в такой семье до 8 мес. — этого срока обычно достаточно, чтобы провести комплексную работу с родной семьей и создать условия для воссоединения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что количество многодетных в Подмосковье выросло до 120 тыс.