Амулет из алтайского кедра спас бойца СВО от осколка

Боец заключил контракт с Минобороны в октябре 2024 года. Уже в ноябре того же года он получил ранение — попал под атаку ВСУ во время доставки гуманитарного груза на передовую. По словам военного, осколок вражеского снаряда должен был попасть в него, но его принял на себя небольшой деревянный талисман, который всегда был при нем. Теперь Трофим носит амулет постоянно.

Талисман представляет собой символ солнца и цветок жизни, вырезанный из священного алтайского кедра. Внутри находится керамическое сердце, которое, как говорят, «впитало тепло родной земли». Фигурка покрыта воском и скипидаром по древнегреческому рецепту. Военнослужащий не утверждает, что это чудо, но считает подарок от отца сослуживца знаком судьбы.

Амулеты и обереги издавна сопровождают воинов в походах. В данном случае история получила неожиданное продолжение — очевидное физическое подтверждение защиты. Однако официальные военные источники не комментируют подобные случаи, поскольку они относятся к области личных верований и традиций. Боец Трофим после ранения вернулся в строй и продолжает нести службу. Он хранит амулет как напоминание о том, что вера и поддержка близких могут быть не менее важными, чем бронежилет и каска.

Ранее студент из Подмосковья удивил пешим маршрутом по округам Подмосковья.