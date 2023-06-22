Банкир Сысуев прогнозирует рекордный объем выдачи ипотеки в России в 2023 году

Председатель совета директоров одного из крупнейших российских банков «Альфа-Банк» Олег Сысуев прогнозирует, что объемы выдачи ипотеки в стране по итогам года поставят рекорд, превысив сумму в 6 триллионов рублей.

Свое заявление Сысуев сделал на международном экономическом форуме, после выступления главы Банка России. Он рассказал корреспондентам из РИА Новости, что ЦБ собирается принять меры по ограничению выдачи ипотеки. Но Сысуев с этим не согласен. В отличие от Центрального Банка, он считает, что никаких рисков большие объемы ипотеки за собой не повлекут.

Ранее, на форуме, прошедшем в северной столице, глава Центрального Банка Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ рассмотрит вероятность введения ограничений для российских банков на выдачу ипотеки.