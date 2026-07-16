«Американская мечта на игле»: Вэнс сравнил Лос-Анджелес с Гаити из-за бездомных и преступности

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс поделился впечатлениями от Лос-Анджелеса, отметив, что город напоминает ему Порт-о-Пренс из-за большого количества бездомных и высокого уровня преступности. Об этом сообщает РИА Новости .

Такое заявление он сделал во время поездки на мероприятие в Калифорнии.

По словам Вэнса, контраст между защищенными зонами с высоким уровнем жизни и окружающей их нищетой поражает.

«Это напоминает мне поездку в посольство США в Порт-о-Пренс в Гаити», — приводит издание его слова.

Именно в Лос-Анджелесе, добавил Вэнс, он впервые осознал, что некоторые районы США больше похожи на страну третьего мира.

«С одной стороны — невероятная защищенность, колоссальное богатство, привилегии и высокий статус, а с другой — нищета и убожество», — заключил он.

Ранее сообщалось о том, что политолог Атаманенко высоко оценил шансы Рубио подвинуть вице-президента.