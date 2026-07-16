«Американская мечта на игле»: Вэнс сравнил Лос-Анджелес с Гаити из-за бездомных и преступности
Вэнс сравнил Лос-Анджелес с столицей Гаити из-за бездомных
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс поделился впечатлениями от Лос-Анджелеса, отметив, что город напоминает ему Порт-о-Пренс из-за большого количества бездомных и высокого уровня преступности. Об этом сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал во время поездки на мероприятие в Калифорнии.
По словам Вэнса, контраст между защищенными зонами с высоким уровнем жизни и окружающей их нищетой поражает.
«Это напоминает мне поездку в посольство США в Порт-о-Пренс в Гаити», — приводит издание его слова.
Именно в Лос-Анджелесе, добавил Вэнс, он впервые осознал, что некоторые районы США больше похожи на страну третьего мира.
«С одной стороны — невероятная защищенность, колоссальное богатство, привилегии и высокий статус, а с другой — нищета и убожество», — заключил он.
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