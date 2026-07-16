Афины сорвали принятие нового пакета санкций ЕС из-за угрозы для греческого бизнеса

Афины выступили против введения двадцать первого пакета антироссийских ограничений, предложенного Еврокомиссией, поскольку опасаются включения в него запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Как пояснил представитель греческой стороны, введение новых мер может привести к банкротству местной судоходной компании Dynagas, специализирующейся на перевозках грузов с завода «Ямал СПГ».

«Греция выступает против очередной группы санкций ЕС против российского газа, чтобы защитить Dynagas. <...> Запланированные санкции... «разрушат» Dynagas» , – говорится в материале издания.

В управлении Dynagas находится 27 газовозов, причем треть из них составляют суда ледового класса Arc7, стоимость каждого из которых достигает 300 млн долларов . Греческая сторона отмечает, что в случае введения санкций компания не сможет эксплуатировать эти суда в других регионах и будет вынуждена реализовать их покупателям из стран, не входящих в западный блок. Из-за позиции Афин принятие 21-го пакета санкций перенесено на 23 июля.

Ранее сообщалось о том, что санкции против Газпромбанка отрежут каналы оплаты импорта.