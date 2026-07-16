«Опасность рядом с вами». Туляремия передается через укусы и еду: кто в зоне риска и как не заразиться на природе?

В преддверии дачного сезона россияне могут столкнуться с угрозой заражения туляремией, переносчиками которой выступают грызуны и членистоногие. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что туляремия относится к природно-очаговым зоонозным инфекциям, и ее очаги зафиксированы на территории всех регионов страны.

«Мерами профилактики является обеспечение грызунонепроницаемости жилых помещений, дач и погребов. Не следует оставлять пищевые продукты доступными для грызунов», – отмечается в сообщении.

Специалисты подчеркивают, что заражение человека возможно через укусы насекомых, прямой контакт с инфицированными животными, а также употребление загрязненной воды или продуктов питания.

Самый эффективный способ предотвратить болезнь – вакцинация, подчеркнули в пресс-службе. Иммунитет начинает формироваться спустя 20–30 дней после прививки и сохраняется до пяти лет. Ревакцинация проводится по медицинским показаниям через пять лет с оценкой напряженности иммунитета, той же дозой препарата.

«Прививки показаны населению, проживающему на территории природных очагов, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Помимо вакцинации, гражданам рекомендуют пользоваться репеллентами во время прогулок, носить закрытую одежду и головные уборы при выездах на природу, а также каждые 1,5–2 часа осматривать кожу и одежду на предмет присосавшихся клещей.

Туляремия проявляется воспалением и увеличением лимфатических узлов, образованием болезненных язв в месте укуса или контакта. В зависимости от формы заболевания могут возникать кашель с одышкой либо сильные боли в животе и рвота.

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