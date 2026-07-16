Небо над Саратовской областью закрыто на замок. Губернатор подтвердил угрозу атаки дронов

В Саратовской области введен режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

По словам губернатора, сигнал о возможном нападении дронов поступил от Министерства обороны. В районах, где вероятность появления БПЛА наиболее высока, могут включиться сирены и громкоговорители. Бусаргин добавил, что все аварийно-спасательные службы переведены на усиленный режим работы.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал он.

Ранее сообщалось о том, что 15 июля за 13 часов ПВО сбила 155 дронов ВСУ.