ФИФА может наказать Аргентину за политический баннер

Сборная Аргентины по футболу может подвергнуться штрафу со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) за баннер провокационного характера, который после полуфинального матча чемпионата мира с Англией (2:1) держали в руках игроки южноамериканской команды.

После победы аргентинцы демонстрировали плакат с надписью «Мальвинские острова — аргентинские». Это отсылка к давнему спорту между Аргентиной и Великобританией за Фолклендские (Мальвинские) острова. В 1982 году между странами произошла война, по результатам которой британцы закрепили острова за собой.

ФИФА запрещает политические высказывания во время матчей.

В матче с Англией Аргентина одержала волевую победу, забив два мяча в концовке. Отличились Энцо Фернандес и Лаутаро Мартинес, оба раза партнерам ассистировал Лионель Месси.

В финале чемпионата мира Аргентина сыграет со сборной Испании, которая в полуфинале выбила команду Франции (2:0).