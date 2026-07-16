Третий финал для Месси: Аргентина вырвала волевую победу у Англии на ЧМ

Действующий чемпион мира по футболу Аргентина вышла в финал во второй раз подряд. В драматичном полуфинальном поединке южноамериканская команда вырвала победу у Англии со счетом 2:1. В финале команда Лионеля Месси сыграет с Испанией.

Как это было

С первых минут было понятно, что матч будет очень жестким. Обе команды активно прессинговали, футболисты стелились в подкатах и не чурались фолов. В таком ключе — без моментов и почти без ударов, но с искрами из-под ног — прошел весь первый тайм.

В начале второго Аргентина обосновалась на половине поля соперника, но пропустила сама. Харри Кейн длинной диагональю начал контратаку, Морган Роджерс вырезал мяч в штрафную с правого фланга, а Энтони Гордон опередил защитника.

После гола Англия оказалась прижата к своей штрафной. В роли защитников выступали даже Харри Кейн и Джуд Беллингем, главная атакующая сила британцев. Выдержать такое давление было сложно, и у аргентинцев начали возникать моменты. К тому же Лионель Скалони очень удачно освежил атаку заменами.

Джордан Пикфорд потащил удар головой в упор Нико Гонсалеса и вытащил мяч из-под перекладины после выстрела Энцо Фернандеса. Алексис МакКалистер дважды угодил в штангу.

Лионель Месси, располагавшийся примерно на позиции правого инсайда, дирижировал атаками аргентинцев. На 85-й минуте он нашел неприкрытого Энцо Фернандеса у линии штрафной, и на этот раз полузащитник «Челси» пробил идеально.

Фото: [ ФИФА ]

Англичане казались деморализованными и через шесть минут получили приговор. Месси от лицевой линии аккуратно навесил, а Лаутаро Мартинес бил головой с нескольких метров практически в пустые ворота. 2:1.

Победа Аргентины абсолютно заслуженна. Подкрепим этот тезис цифрами: преимущество по владению мячом (64%-36%), по ударам по воротам (15-5) и, наконец, по xG (1.78-0.54).

Месси повторит рекорд Кафу

Лионель Месси сыграет в своем третьем финале на чемпионатах мира. Такое удавалось только бразильцу Кафу (1994, 1998, 2002).

Великий Пеле, немцы Лотар Маттеус и Пьер Литтбарски были в составе команд, которые трижды играли в финале. Но они лично в решающем матче участие принимали лишь дважды. Пеле, например, не сыграл в чемпионском финале Бразилии 1962 года из-за травмы.

Фото: [ ФИФА ]

39-летний Месси проводит великий чемпионат. На его счету уже восемь голов и четыре ассиста в семи играх. Влияние же капитана на игру своей команды вообще никакими цифрами описать невозможно.

Лучшая команда по игре против самой волевой

Итак, в финале сыграют Аргентина и Испания. Для южноамериканцев это уже седьмой финал (три победы), для европейцев лишь второй после победы в 2010 году.

В полуфинале Испания уверенно разобралась с Францией (2:0). Команда Луиса де ла Фуэнте показывает лучший на турнире футбол. Испанцы изобретательны в атаке и пропустили за семь игр лишь один мяч.

У Аргентины — свой козырь. Возможно, даже более сильный для финальных матчей. Характер. Это настоящая банда, которая ради победы готова на любые приемы. В плей-офф Аргентина вырвала концовки у Кабо-Верде и Алжира (по 3:2), обыграла Швейцарию в дополнительное время (3:1), а эпичный триумф над Англией сделает команду Месси еще более уверенной в своих силах.

История встреч Аргентины и Испании очень скромная, всего четыре матча, три из них товарищеские. В официальной игре команды встретились лишь однажды: на групповом турнире ЧМ-1966 Аргентина была сильнее (2:1). Вообще, у команд по две победы, но сейчас эта статистика вряд ли может считаться актуальной.

Впервые в финале сыграют действующие чемпионы Европы и Южной Америки. Они должны были встретиться в Финалиссиме, матче между лучшими командами двух самых футбольных континентов. Изначально он был запланирован в Катаре, но тогда (да и сейчас) в регионе было небезопасно из-за войны Дональда Трампа с Ираном. Получается, Финалиссима все-таки состоится, пусть и в рамках чемпионата мира.