«Скрыть болезнь не получится». Что происходит с водительскими правами пенсионеров после новых медосмотра?

С 2026 года требования к медицинскому контролю для водителей стали жестче. В интернете появились слухи о массовом лишении прав пенсионеров и возрастных запретах на вождение. Журналисты разобрались в ситуации.

Теперь медкомиссия может включать обследования у кардиолога и невролога. Врачи уделяют внимание заболеваниям сердца, нервной системы и другим патологиям, влияющим на безопасность за рулем.

Для водителей старшего возраста возможно дополнительное тестирование памяти, концентрации и скорости реакции.

Введен цифровой учет медицинских данных: сведения о выявленных болезнях передаются в Единую государственную информационную систему здравоохранения. При обнаружении недуга, несовместимого с вождением, информацию смогут получить сотрудники Госавтоинспекции.

«Раньше диагноз мог годами быть в карточке, и никто его не видел. Теперь информация попадает в ЕГИСЗ, и ГИБДД получает к ней доступ. Это не значит, что у всех пенсионеров начнут забирать права. Но скрыть серьезное заболевание, несовместимое с вождением, станет практически невозможно», — прокомментировал автоюрист Дмитрий Орлов.

При этом выявленный диагноз не означает мгновенного лишения прав. Водитель проходит дополнительное обследование. Если заболевание не подтвердится или состояние позволяет управлять машиной безопасно, удостоверение сохраняется.

Специалисты отмечают: возраст сам по себе не делает водителя опасным. Многие автомобилисты после 60 лет становятся внимательнее, реже нарушают правила и ведут себя на дороге спокойнее.

Следовательно, информация о массовом изъятии прав у пенсионеров не соответствует действительности. Нововведения направлены на более глубокую проверку здоровья, а не на ограничения по возрасту.

Ранее сообщалось о том, что с 1 марта 2027 года ГАИ получит доступ к данным о болезнях водителей.