«Нюхал обувь»: В Малайзии студента арестовали за преследование однокурсницы

В столице Малайзии полицейские задержали учащегося местного вуза по подозрению в приставании к своей однокурснице. Как информирует портал Mothership, поводом для взятия молодого человека под стражу стала запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксировано, как юноша вдыхает запах обуви потерпевшей у дверей ее квартиры.

Жертвой домогательств стала 22-летняя студентка. Она обратилась в правоохранительные органы. Девушка рассказала, что подозреваемый начал слежку за ней с апреля текущего года, причем преследовал ее как в районе проживания, так и в стенах учебного заведения. Изучив видеозапись с камер наблюдения, стражи порядка задержали парня в тот же день. На кадрах видно, как мужчина ходит возле входа в квартиру, осматривается по сторонам, после чего просовывает руку сквозь прутья металлической решетки, берет обувь и принюхивается к ней.

Представители полиции отметили, что задержанный не имеет судимостей, а его физическое состояние не указывает на употребление наркотических средств. Однако на время дальнейшего расследования он оставлен под стражей. Малазийское законодательство предусматривает для фигуранта наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. В ходе разбирательства также стало известно, что подозреваемый и раньше неоднократно позволял себе подобные действия.

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