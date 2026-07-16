«Не приговор, а повод сменить маршрут». Эксперт Минпросвещения рассказала, что делать, если не поступил в вуз

Если абитуриенту не удалось пройти на бюджет в вуз, который он выбрал в качестве приоритетного, психолог рекомендует дать себе время на адаптацию, а затем перейти к анализу ситуации и поиску альтернатив. Об этом в интервью ТАСС сообщила эксперт Минпросвещения, заместитель директора по воспитательной работе, педагог-психолог Российской гимназии при Государственном Русском музее, наставник-просветитель Санкт-Петербургского регионального отделения Галина Плинюс.

По словам эксперта, существует ряд практически и психологически обоснованных вариантов действий. Так, она выделяет целевое обучение как одну из ключевых возможностей: многие вузы имеют квоты для поступающих по договору с предприятием, что позволяет зачислиться с имеющимися баллами и получить гарантированное рабочее место после выпуска. Другой путь — рассмотрение образовательных учреждений в других регионах, где проходные баллы зачастую ниже, но качество образования остается высоким.

«Есть варианты, которые стоит рассмотреть с психологической и практической точек зрения, например: целевое обучение. Многие вузы выделяют места для абитуриентов, заключивших договор с работодателем. Это шанс поступить со своими баллами и гарантированно трудоустроиться после выпуска. Другой вуз или город. Рассмотрите университеты в других регионах — там могут быть менее высокие проходные баллы, но такое же качество образования», — пояснила Плинюс.

Специалист рекомендует после стабилизации эмоционального состояния проанализировать причины неудачи: стресс на экзамене, пробелы в знаниях или высокий конкурс. Это позволит скорректировать дальнейшую стратегию. Она напоминает, что подать документы можно не более чем в пять вузов, а при принятии решения важно советоваться с семьей, которая должна оказывать поддержку, а не давление. Четкий план действий, по ее мнению, помогает снизить уровень тревожности.

«Подать документы можно в несколько вузов, но не более чем в пять. Обсудите варианты с семьей. Важно, чтобы близкие понимали: их задача — не оказывать давление, а помогать взвешивать плюсы и минусы. Составьте четкий план. Конкретика снижает тревогу», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось о том, что в Совфеде предложили расширить возможности бесплатного второго высшего образования.