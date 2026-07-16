Россия заняла 16-е место по закупке корейских машин, уступив США и Канаде

В июне 2026 года Южная Корея поставила в Россию легковые автомобили на общую сумму 61,1 миллиона долларов. Как информирует агентство «Прайм» со ссылкой на данные корейской внешней торговли, этот показатель стал самым высоким с января 2025 года.

Отмечается, что по отношению к маю текущего года объем отгрузок вырос на 15%. Однако при сравнении с июнем 2025 года наблюдается снижение на 25%.

В рейтинге крупнейших импортеров южнокорейских автомобилей Россия находится на 16-й позиции. Безусловными лидерами здесь являются Соединенные Штаты (объем поставок — около 3 млрд долларов), Канада (619,7 млн) и Австралия (316,2 млн).

Аналитики агентства «Автостат», изучившие данные АО «ППК», добавили, что по итогам июня Южная Корея занимает пятое место среди поставщиков новых легковых автомобилей в РФ с долей 2,1%. На вторичном рынке позиции республики оказались выше — третье место с долей 8,2%.

Ранее сообщалось о том, что траты россиян на «японцев» резко выросли.