Перерасчет пенсий с 1 августа: кого ждет прибавка

В августе текущего года ряд российских пенсионеров может рассчитывать на увеличение пенсионных выплат или перерасчет надбавок.

Как сообщила РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева, изменения коснутся граждан, продолжающих трудовую деятельность, получателей накопительной пенсии, инвалидов I группы, пенсионеров, имеющих северный или сельский стаж, а также тех, кто достиг 80-летнего возраста в июле.

Эксперт уточнила, что для работающих пенсионеров с 1 августа проведут ежегодный беззаявительный перерасчет страховой пенсии. При расчете учтут страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Размер прибавки индивидуален и зависит от уровня заработка, продолжительности стажа и накопленных пенсионных коэффициентов, при этом закон ограничивает учет тремя пенсионными баллами.

Кроме того, накопительные пенсии будут проиндексированы на 17,3%, а получатели срочной пенсионной выплаты смогут рассчитывать на увеличение на 19,3%.

«Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличится вдвое. Кроме того, будет установлена надбавка на уход за пенсионером в размере 1413,86 рубля. Эти средства приходят напрямую самому пенсионеру вместе с его пенсией, и он может тратить их по своему усмотрению», — отметила Голубева.

Аналогичное удвоение фиксированной выплаты и назначение надбавки на уход предусмотрены для граждан, которым впервые установлена I группа инвалидности. При этом, если пенсионер уже получает повышенную фиксированную выплату после достижения 80-летнего возраста, повторное увеличение не производится.

Ранее сообщалось о том, что Свинцов и Партия пенсионеров предложили ввести 13-ю пенсию перед Новым годом.