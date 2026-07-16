«Химическая бомба». Обработка от комаров травит птиц и рыб — кто ответит за экосистему?

Широкомасштабное применение инсектицидов для борьбы с комарами способно нанести серьезный урон природным экосистемам. Об этом в интервью ТАСС сообщила эксперт института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

Подобные препараты, отметила она, не обладают избирательным действием и уничтожают все виды насекомых, а также могут аккумулироваться в воде и почве.

«Массовая обработка нежелательна по ряду причин. Инсектициды не обладают избирательностью: они уничтожают не только комаров, но и других насекомых, при этом способны накапливаться в воде и почве, проникая в пищевые цепи и оказывая воздействие на рыб, птиц и в конечном счете на человека», — отметила специалист.

Кроме того, Тельнова пояснила, что тундра и болотистые местности — это обширные и труднодоступные зоны с множеством мелких водоемов. В связи с этим, по ее словам, провести полноценную обработку всех потенциальных мест выплода комаров не представляется возможным.

Ранее биолог Федоров сообщил о том, что ультразвуковые отпугиватели и браслеты не спасают от комаров.