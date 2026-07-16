«Прилет» в тишину. В Энгельсе повреждена инфраструктура: почему сирены не смолкают?
Бусаргин: БПЛА повредил гражданскую инфраструктуру в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, жертв среди населения нет. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Роман Бусаргин.
«Из-за атаки БПЛА есть повреждения гражданской инфраструктуры в Энгельсе. На месте работают все оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», - написал он.
Бусаргин также добавил, что опасность новых ударов сохраняется, а сирены и системы оповещения продолжают действовать локально.
Ранее Бусаргин сообщил об угрозе атаки дронов в Саратовской области.