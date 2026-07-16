«Свидание подорвало здоровье». Американка съела креветки и через неделю попала в больницу с инфекцией

47-летней американке Лейси Пеппер потребовалось более десяти хирургических вмешательств, чтобы восстановить поврежденную инфекцией ногу и ягодицу. Информация об этом появилась в материале LADBibble.

Вернувшись с работы, женщина почувствовала дискомфорт в мышцах ноги, посчитав это последствием долгой дороги. Однако спустя четыре дня самочувствие резко ухудшилось: началась сильная рвота, и передвигаться стало практически невозможно .

В больнице у пациентки диагностировали некротический фасциит – опасную бактериальную инфекцию, возбудители которой способны проникать в организм через повреждения кожи, укусы или вместе с сырыми морепродуктами. Как вспоминает Пеппер, после проведения компьютерной томографии события в ее памяти сохранились отрывочно.

В ходе экстренной операции врачи удалили около четверти левой ягодицы, половину тканей в паховой области и 25% верхней части бедра. Впоследствии пациентке предстояло пережить еще 17 операций.

Сейчас, по словам пострадавшей, она не в состоянии передвигаться без поддержки, наклоняться или подолгу находиться в вертикальном положении, например, для мытья посуды. Несмотря на тяжелые последствия, женщина благодарна судьбе за то, что осталась жива.

Поскольку явных ран на теле не было, медики склоняются к версии, что заражение произошло через креветки, которые Пеппер ела на романтическом ужине за семь дней до первых симптомов.

Ранее сообщалось о том, что 30 туристов попали в больницу после ужина в отеле Турции.