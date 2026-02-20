Биржевые качели: бензин в России подешевел, а дизель показал рекордный рост

За прошедшую неделю на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже зафиксировано снижение стоимости бензина. Несмотря на то, что в пятницу, с открытия торгов, цена на топливо марки АИ-92 выросла на 1,41 процента, достигнув 60,47 тысячи рублей за тонну, по итогам недели оно подешевело почти на три процента.

Аналогичная динамика наблюдалась и для более дорогого бензина АИ-95: рост в начале сессии составил 0,89 процента (до 63,33 тысячи рублей), однако к концу недели стоимость опустилась на 0,06 процента.

Летнее дизельное топливо по итогам пятницы подорожало на 0,93 процента — до 55,48 тысячи рублей за тонну. Зимнее дизельное топливо показало более существенный рост — 1,88 процента. При этом недельная динамика оказалась разнонаправленной: летнее топливо скорректировалось в минус на 0,77 процента, а зимнее, напротив, прибавило 3,42 процента.