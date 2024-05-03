Бюджет Клина в I квартале 2024 года получил 1 млрд доходов

В бюджет Клина по итогам первых трех месяцев 2024 года поступил 1 млрд рублей собственных доходов. При анализе данных учитывали неналоговые и налоговые доходы. Таким образом, округ выполнил ранее согласованный годовой план на 19,9%, информирует пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налог на доходы физических лиц — это основной источник клинских налоговых доходов. К такому выводу аналитики пришли, анализируя итоги первых трех месяцев нынешнего года. Так, в бюджет перечислили 0,7 млн рублей, что составляет 20,8% от согласованного плана. Клин исполнил налоговые доходы на 18,7% от плана, то есть на 0,9 млрд рублей. Неналоговые доходы пополнили бюджет на 0,1 млрд рублей, в процентом соотношении — 34,5%.

Согласно запланированному бюджету Клина на 2024 год, его размер с учетом собственных доходов должен составить 5 млрд рублей. Анализ финансовых результатов текущего периода с аналогичными показателями 2021 и 2022 года свидетельствует о снижении уровня исполнения — на тот период времени средний процент исполнения доходов, получаемых от собственной деятельности, составил 20,6% от плана.

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