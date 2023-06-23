Бюджет подмосковных Химок за десять лет вырос в два с половиной раза

Динамичное развитие экономики в Химках позволяет существенно пополнять казну муниципалитета. Об этом заявил глава округа Дмитрий Волошин в ежегодном отчете перед земляками.

По его словам, город постоянно становится лауреатом и призером различных конкурсов, связанных с управлением финансами, является в этой важнейшей сфере флагманом в регионе.

«Чтобы этого добиться, чтобы позитивная динамика шла по всем показателям требуется выстроить и ежедневно поддерживать цивилизованный диалог с бизнес-сообществом, быть предельно внимательным к предложениям и замечаниям предпринимателей», — отмечает Волошин.

Вот только несколько цифр. За пять лет прибыль предприятий увеличилась на 70 процентов, вдвое возрос объем отгрузки товаров. Реализовано более 50 инвестиционных проектов. Как результат, в 2022 году в региональный бюджет перечислен почти миллиард рублей, а в местный 120 миллионов.

Как отметил Дмитрий Волошин, есть уверенность, что в этом году округ получит бюджет в сумме 17,6 млрд рублей. Причем более половины принесут налоговые отчисления. В этом плане значительную роль играет муниципальная программа «Химкинский резидент», в ходе которой выявляются предприятия, работающие на территории округа, но не делающие отчислений в местный бюджет.