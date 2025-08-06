Бюджетники, военные, чиновники: кому повысят зарплату с 1 октября

С 1 октября некоторые россияне будут получать более высокую заработную плату. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Прибавку получат сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Больше будут платить работникам федеральных государственных органов, гражданскому персоналу воинских частей, сотрудникам учреждений федеральных органов исполнительной власти с военной службой или службой, приравненной к ней.

Представители данных категорий граждан будут получать на 7,6% больше. Это следует из распоряжения правительства РФ от 1 августа 2025 г. №2071-р.

Ранее сообщалось о том, что в России утвердили нормы часов работы для учителей.