Бюджетные модели Mercedes-Benz могут исчезнуть на рынке США

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz может отозвать с продажи свои бюджетные модели, представленные на американском рынке. Об этом стало известно Bloomberg.

Автопроизводитель считает, что пошлины, которые введут США уже на днях, могут серьезно ударить по бюджету компании. 25% — это много, считает руководство. В частности это сделает реализацию бюджетных моделей машин, таких как кроссовер GLA, экономически нецелесообразной.

Однако в компании только рассматривают такие изменения, окончательного решения еще не было.

Напомним, что 2 апреля в силу вступят пошлины, анонсированные Дональдом Трампом. Он отмечал, что показатель повысят до 25% на все автомобили, произведенные за пределами страны. В том числе сохранится прежде действующая ставка на 2,5%, что сделает общий тариф равным 27,5%. Республиканец продолжает торговую войну, в том числе против европейских стран из-за, по его словам, низкого вклада в оборону НАТО.

От повышенных пошлин пострадает и Канада, с которой у США при Трампе сложились непростые отношения. Ранее стало известно, что канадская сторона стала убирать весь американский алкоголь с полок магазинов, в качестве протеста политики Трампа.