Благодаря строительству нового завода в ОЭЗ «Кашира» появится 1150 рабочих мест

В особой экономической зоне «Кашира» Подмосковья создадут новое предприятие. Там из макулатуры будут производить упаковочный материал – гофрокартон. Он, в отличие от обычного картона более легкий, дешевый и крепкий. Также на заводе будут выпускать бумагу.

Соглашение о строительстве предприятия подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ООО «Л-ПАК Кашира» Петр Каранчук на Петербургском международном экономическом форуме.

Фото: [ пресс - служба администрации г.о. Кашира ]

«У нас 5 особых экономических зон, которые предлагают резидентам налоговые льготы, инфраструктуру, режим свободной таможенной зоны. Взамен наши территории получают инвестиции, компетенции и технологии, рабочие места, – сказал Андрей Воробьев.

Предприятие будут возводить поэтапно. Первую очередь – завод по производству гофроупаковки – планируют запустить в уже в первом квартале 2025 года. А выпускать бумагу на специальной машине начнут в 2027-м. В целом на предприятии будут перерабатывать в новую продукцию 10 тыс. тонн макулатуры в месяц.

«Компания «Л-ПАК» планирует уже через год запустить первую очередь завода в Кашире и обеспечить работой более 800 жителей Подмосковья. Это известный изготовитель гофрокартона, надежный инвестор. Для нас особенно важно, что производство будет практически безотходным, экологичным», - подчеркнул губернатор Подмосковья.

Инвестиционные вложения от реализации проекта составляют больше 19 млрд. рублей. А еще новое предприятие примет на работу около 1200 новых сотрудников.