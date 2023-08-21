Более 10 земельных участков под гостиницы выделено на Кузбассе

Свыше 10 земельных участков под строительство объектов туристической инфраструктуры выделено в Кемеровской области. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на данные Росреестра.

Отмечается, что общая площадь территорий составляет почти 88 га.

Уточняется, что четыре участка внесено в августе. Они расположены около горы Югус и возле Поднебесных Зубьев.

Добавляется, что всего в субъектах Сибирского Федерального округа выделено 74 территории общей площадью 600 га.