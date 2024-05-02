Более 140 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю

Сто сорок три объекта выставили на торги в Подмосковье за неделю, говорится в сообщении Комитета по конкурентной политике Московской области. Больше всего лотов — в Луховицах, Ступино и Пушкино.

К примеру, в Ступино выставили участок земли площадью двенадцать соток, который можно арендовать более чем на тринадцать лет. Начальная цена составляет 86 тысяч рублей в год.

В Пушкино в аренду на пять лет предлагается нежилое помещение площадью девятнадцать квадратных метров под свободный вид деятельности. Начальная цена — 116 тысяч рублей в год.

В Луховицах можно купить земельный участок в Любичах. Его площадь составляет семь соток. Стартовая цена объекта составляет 287 тысяч рублей.

В целом в Ступино с начала года реализовали 133 земельных участка, в Луховицах — 32, в Пушкино — 24. В муниципалитетах доступно еще 93, 21 и 23 лота соответственно.