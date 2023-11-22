Более 1,9 тысячи профилактических визитов на стройплощадки провели в Подмосковье с начала года

Инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья с начала текущего года провели более 1,9 тысячи профилактических визитов на строительные площадки в муниципалитетах.

Визиты могут быть обязательными и регулярными. Первые проводят на старте работ на объекте, вторые — во время строительства многоквартирных домов. Кроме того, проводят визиты по запросу девелопера, в том числе перед завершением работ.

Чтобы на объекте провели профвизит, нужно направить соответствующую заявку на сайте госуслуг региона. После этого на площадку приедут инспекторы надзорного ведомства. Они проведут профилактическую беседу и в случае необходимости дадут рекомендации по подготовке к проверке.

Если все рекомендации Главгосстройнадзора региона выполнены, срок проведения итоговой проверки будет сокращен с десяти до трех дней.