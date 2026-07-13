Неликвид на рынке жилья: какие квартиры труднее всего продать

Риэлтор Наталья Рябухина из агентства недвижимости в беседе с агентством « Прайм » перечислила типы квартир, которые сегодня сложнее всего удается продать.

По словам эксперта, в числе наименее ликвидных объектов — квартиры без ремонта, с устаревшей планировкой, на первых этажах либо с непривлекательным видом из окна. Непросто найти покупателя и на апартаменты, если их приобретают для постоянного проживания. Дополнительные риски создают обременения — долги, аресты, залог, — а также сделки по доверенности: такие варианты отпугивают большинство потенциальных покупателей.

При этом риэлтор отметила, что продать можно даже проблемную квартиру — главное, установить адекватную цену. Если негативных факторов несколько, объект может долго оставаться на рынке, но грамотное снижение стоимости нередко решает вопрос. Важны также объективная оценка жилья, качественная презентация и готовность идти на торг.