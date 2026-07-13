Минпросвещения советует ограничить гаджеты для детей до 2 лет

Минпросвещения РФ рекомендует ограничить использование гаджетов детьми до двух лет, сообщает ТАСС .

Соответствующее письмо с актуализированными методическими рекомендациями ведомство направило в регионы — в нем речь идет о регулировании применения цифровых технологий несовершеннолетними с учетом возраста.

В документе подчеркивается, что, хотя на законодательном уровне пока нет формальных норм, запрещающих малышам пользоваться информационными технологиями, научные данные говорят о необходимости ограничений. Главная цель такой меры — не допустить дисбаланса между реальным сенсорным опытом ребенка и виртуальным взаимодействием.