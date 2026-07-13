Стимулы для «длинных» денег: эксперт о налоговых вычетах

Эксперт считает, что налог на доходы по вкладам сверх установленного предела в целом обоснован и вряд ли будет пересмотрен. По его словам, эта мера отчасти помогает снижать уровень неравенства — ведь основные сбережения сосредоточены на сравнительно небольшом числе счетов, а граждане с невысокими доходами фактически не попадают под действие налога. Свириденко напомнил, что сокращение неравенства — задача, закрепленная в том числе в целях устойчивого развития ООН.

Вместе с тем, по мнению эксперта, налоговую систему стоит донастроить так, чтобы она активнее поощряла не просто хранение средств на депозитах, а именно долгосрочные вложения. Свириденко полагает, что инструменты вроде акций (в том числе приобретенных на IPO), индивидуальных инвестиционных счетов или страхования жизни должны в большей степени освобождаться от налогов — это поможет стимулировать «длинные» инвестиции.