Когда VPN и прокси вредят гаджетам: предупреждение специалиста

ИТ‑эксперт Андрей Рыбников из РТУ МИРЭА рассказал о рисках применения VPN и прокси: такие сервисы могут не только ускорить разряд батареи и перегреть устройство, но и подвергнуть опасности личные данные, пишет « Газета.ru ».

Основная нагрузка возникает из‑за того, что при работе VPN весь сетевой трафик проходит через дополнительный сервер. Устройству приходится выполнять дополнительные вычисления, а операционной системе — поддерживать виртуальный сетевой интерфейс. На современных гаджетах эта нагрузка почти незаметна, но на старых устройствах последствия могут быть ощутимыми: быстрее садится батарея, растет температура корпуса, падает производительность приложений.

При этом главная опасность — не в самой технологии, а в качестве ПО. Особенно рискованны бесплатные VPN‑сервисы, которые скачивают со сторонних сайтов и которые требуют расширенных системных разрешений. Поскольку такой клиент обрабатывает весь трафик, недобросовестный разработчик может собирать данные о сетевой активности пользователя, посещаемых сайтах, рекламных идентификаторах, характеристиках устройства и прочем.

Еще серьезнее угроза от приложений, которые лишь маскируются под VPN, а на деле содержат вредоносный код. После установки они могут: