Корпоративные программы и не только: как поднять размер пенсии

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец в интервью РИА Новости рассказала, какими способами россияне могут повысить размер будущей пенсии.

По словам эксперта, один из вариантов — участвовать в корпоративной пенсионной программе: тогда помимо отчислений в Социальный фонд на личный счет работника будут поступать средства от работодателя.

Еще один путь — вступить в программу долгосрочных сбережений: в этом случае к личным взносам гражданина добавят деньги в рамках государственного софинансирования. Также можно заключить договор с негосударственным пенсионным фондом и формировать накопления по индивидуальному графику отчислений.

При этом самым простым и надежным способом Иванова‑Швец считает официальное трудоустройство с высокой зарплатой: именно легальный доход на высоком уровне позволяет ежегодно получать максимальное количество пенсионных баллов.