Более 2,2 тыс. НКО функционируют в Рязанской области

Свыше 2,2 тыс. некоммерческих организаций (НКО) сегодня функционируют в Рязанской области. Об этом сообщает 7info со ссылкой на территориальный орган статистики.

Уточняется, что это десятая часть всех зарегистрированных в области предприятий.

Отмечается, что статистическое исследование данных организаций в сфере статистики проводится каждые пять лет. Как правило, в их число входят общественные организации, потребительские кооперативы, ТСЖ, профсоюзы, благотворительные фонды, адвокатские палаты и прочее.