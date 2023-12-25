Более 250 разрешений на строительство выдано в Нижегородской области в этом году
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В уходящем году в Нижегородской области выдано свыше 250 разрешений на строительство, что почти на 30% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минстрой.
По словам главы ведомства Дмитрия Груничева, число за разрешительной документацией является отражением строительной деятельности в Нижегородской области.
Он добавил, что это свидетельствует о росте объемов строительства и потенциальном росте объемов ввода жилья.