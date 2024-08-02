Более 300 тонн ягод собрали на предприятиях Подмосковья в этом году

Подмосковные сельскохозяйственные предприятия с начала года собрали уже более 303 тонн ягод. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе выращивают клубнику, малину, смородину, голубику, вишню, крыжовник. Наиболее крупные предприятия расположены в Коломне, Щелково, Луховицах, Серпухове.

К примеру, ООО «Ягодная долина» из Щелково в этом году собрала 72 тонны клубники. Всего в текущем сезоне здесь планируют собрать 200 тонн этой ягоды, а также 20 тонн малины.

В министерстве напомнили жителям, что покупать ягоды и фрукты нужно только в местах санкционированной торговли.