Более 357 млн рублей в виде льготных займов выдали в Подмосковье за первые шесть месяцев

Московский областной Фонд микрофинансирования за первые шесть месяцев этого года выдал порядка двухсот льготных займов на сумму чуть менее трехсот шестидесяти миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной Думы.

Председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов подчеркнул, что в регионе большое внимание уделяется поддержке бизнеса: для удобства предпринимателей запускаются удобные сервисы, внедряются новые и расширяются существующие меры поддержки.

«Так, одна из популярных мер поддержки среди наших предпринимателей — займы от Московского областного фонда микрофинансирования. Получить микрозайм до 5 миллионов рублей — легко и удобно. Процедура доступна в режиме онлайн и по сокращенному пакету документов», — отметил депутат.

Примечательно, что помимо общих условий предоставления займов, подмосковному бизнесу доступны 12 специальных программ льготных кредитов. По словам Тараса Ефимова, предпринимателями региона за полгода 2024 года подано 330 заявок на получение займа.